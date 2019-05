Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum ersten Quartal der niederländischen Bank von 15 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn ING diesmal die Erwartungen nicht übertroffen habe und er seine Schätzungen wegen einer höher als gedachten Steuerquote gekappt habe, zeugten die Zahlen doch von Widerstandskraft, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-05-07/14:00

ISIN: NL0011821202