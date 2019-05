Jörg Hofmann tritt erneut für das Spitzenamt der einflussreichen Gewerkschaft IG Metall an. Der seit 2015 amtierende Erste Vorsitzende werde sich am Gewerkschaftstag im Oktober mit einer unveränderten Führungsmannschaft zur Wahl stellen, teilte die IG Metall am Dienstag in Frankfurt mit.

Neben dem 63-jährigen Hofmann sind Christiane Benner als Vize und Jürgen Kerner für das Amt des Hauptkassierers ebenfalls abermals nominiert. Auch die amtierenden geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Wolfgang Lemb, Hans-Jürgen Urban, Irene Schulz, stellen sich den Delegierten auf der Versammlung zur Wiederwahl.

Die IG Metall mit mehr als 2,2 Millionen Mitgliedern gilt als eine der mächtigsten und finanzstärksten Gewerkschaften Deutschlands. 2018 verfügte sie über die Rekordsumme von 585 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen, was ihr eine weiter gut gefüllte Streikkasse bescherte. Zuletzt waren dem baden-württembergische Bezirksleiter Roman Zitzelsberger Ambitionen nachgesagt worden, auf den studierten Ökonomen Hofmann zu folgen.

Der Gewerkschaftstag - das höchste Organ der IG Metall - tagt alle vier Jahre, um die politischen Leitlinien und das Arbeitsprogramm zu beschließen sowie den Vorstand zu wählen./als/DP/tav

