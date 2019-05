DJ pressrelations.de/Geely Automobile - Hier bietet sich eine NachkaufchanceGeely Automobile - Hier bietet sich eine Nachkaufchance



Der chinesische Hersteller von Automobilen und Motorrädern Geely hat im dortigen Wirtschaftsraum eine enorme Bekanntheit. Auch Europäern ist das Unternehmen nach der ?obernahme von Volvo oder der Mehrheit am Sportwagenhersteller Lotus ein Begriff. Generell ist der ?obernahmehunger des Unternehmens noch nicht gestillt. Erst vor knapp 2 Jahren übernahm Geely 49,9% am asiatischen Hersteller Proton. Diese Beteiligung entwickelt sich prächtig. Das bisherige Geely SUV Modell Boyue wird seitdem unter dem Namen Proton X70 vertrieben und macht bereits 50% der Proton Umsätze aus. Zusammen mit einem lokalen Partner wird derzeit eine Produktionsstätte in Pakistan gebaut in der ab 2020 pro Jahr 25.000 Autos gebaut werden sollen. Pakistan mit seinen ca. 200 Millionen Einwohnern ist ein sehr interessanter und aufstrebender Automobilmarkt. Am Heimatmarkt China machen ständig Gerüchte die Runde, China könnte neue Subventionsprogramme auflegen um den Absatz der Elektroautos anzukurbeln. Zuletzt stürzte der Aktienkurs ab, was Investoren eine gute Nachkaufchance bietet. Zum einen gab es charttechnische Gründe, zum anderen twitterte US Präsident Donald Trump negatives im Bezug auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Geely selbst ist nicht betroffen und mit einem Kurs Gewinn Verhältnis von nicht einmal 10 günstig bewertet. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.



Webseite des Unternehmens: https://www.geelyauto.com.hk



MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Wachstumsperle par Excellence



MBH ist eine Holdinggesellschaft die weltweit in kleine und Mittelständige Unternehmen investiert, welche bereits ein erfahrendes Management und ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen können und selbstverständlich ein profitables, operatives Geschäft haben. Diese stammen überwiegend, aber nicht nur, aus den Sektoren Bildung, Bauservices, Telekommunikation, Medien und Technologie.



MBH übernimmt die Zielunternehmen vollständig. Da diese nun Teil eines gro?Yen börsennotierten Konzerns sind können die Unternehmen einfacher auf Kreditlinien zugreifen und haben es aufgrund der gestiegenen Reputation leichter an Gro?Y- und Regierungsaufträge zu kommen. Weitere positive Effekte die zu einer Wertsteigerung führen sind die im Verbund möglichen Einsparpotentiale aufgrund von Skaleneffekten und erhöhte Umsätze dank Cross-Selling Möglichkeiten. In 2018 hat MBH mit Parenta und Acacia zwei Unternehmen im Bildungsbereich übernommen. Parenta erzielte zuletzt eine extrem hohe operative Gewinnmarge von 37,1%. Der weltweite Markt für Bildung liegt bei über 3 Billionen US Dollar jährlich und soll bis mindestens rasant 2025 weiterwachsen



Im Bausektor konnte letztes Jahr mit Cape Limited eines der drei profitabelsten Bauunternehmen in Neuseeland übernommen werden. Das Unternehmen ist im Projektmanagement tätig und bietet unter anderem Designimplementierung und damit verbundene Beschaffungsaktivitäten an. Mit Du Boulay Contracts wurde ein weiteres Unternehmen in Gro?Ybritannien übernommen. Der Bausektor soll bis 2030 um 85% auf 15,5 Billionen US Dollar zulegen.



Durch die bestehenden Portfoliounternehmen, welche voll konsolidiert werden, sollte sich der Umsatz von MBH von 10 Millionen Britischen Pfund in 2018 auf fast 40 Millionen dieses Jahr vervierfachen wobei sich laut Analysten der Nettogewinn versechsfachen wird.



Doch damit ist noch lange nicht Schluss. MBH hat derzeit eine Akquisitionspipeline von 30 bis 40 Unternehmen mit denen sich MBH bereits in fortgeschrittenen Due Dilligence Prüfungen befindet. Alleine in diesem Jahr sollen noch 15 bis 20 davon übernommen werden.



Die ?obernahmen werden laut den Analysten dazu führen, dass die Umsätze und Gewinne von MBH in den kommenden Jahren explodieren werden. In lediglich vier Jahren soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen. Der Cash Flow wird sich im selben Zeitraum um 700% zulegen. Um die ersten ?obernahmen zu finanzieren hat sich MBH eine Finanzierungsfazilität von der Global Emerging Markets Group (GEM) in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro gesichert. In 2018 wuchs der Umsatz um 21,8% und das Ergebnis pro Aktie erreichte bereits 0,13 Euro.Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.



Webseite des Unternehmens: https://www.mbhcorporation.com/



