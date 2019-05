Europas größter Automobilclub steht vor einer schwierigen Hauptversammlung: Der Reformkurs steht zur Abstimmung, die Mitglieder sind skeptisch. Der Versuch, den ADAC als Verein zu erhalten, ist gescheitert.

Das Ambiente immerhin ist klassisch, die Themen sind es weniger: neue Mitgliedschaftsmodelle, das Ende von Europas größter Zeitschrift, der "Motorwelt", Entlassungen, Stellenabbau und eine Klage der Regionalclubs gegen die eigene Zentrale. Wenn sich der ADAC an diesem Wochenende am Nürburgring zu seiner Hauptversammlung trifft, debattieren die rund 200 Delegierten über nichts geringeres als die Zukunft des 116 Jahre alten und heute 21 Millionen Mitglieder zählenden Clubs. Kurz gesagt geht es dabei um zwei konkurrierende Visionen für den ADAC. Eine Vision ist die des amtierenden Präsidenten August Markl, der nach seiner Amtsübernahme nach dem Skandal um den Autopreis "Gelber Engel" den Club aufspaltete, das sogenannte 3-Säulen-Modell erfand und umsetzte. Der andere, konkurrierende Plan kommt von Markls Vorgänger und heutigem Vize Peter Meyer, der den ADAC wieder voll integrieren will und Versicherungen, Abschleppdienste und Reisen vereint unter dem Dach des Vereins anbieten möchte.

Beide Visionen sind nicht neu, sie werden intern seit Monaten diskutiert. Und doch werden auf der Hauptversammlung am Wochenende erstmals die zwei Lager deutlich, in die sich der Club mittlerweile aufgespalten hat.

Dabei zielen beide Ideen für die Zukunft des ADAC ins Leere. Denn sowohl Markl als auch Meyer verfolgen mit ihren jeweiligen Ansätzen das Ziel, den ADAC im Kern als gemeinnützigen Verein zu erhalten. Einen Status, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...