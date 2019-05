Neu-Isenburg / Berlin (ots) -



Asthma ist eine Volkskrankheit. Fast jeder kennt jemanden mit Asthma - in Deutschland leben mehr Menschen mit Asthma als derzeit in Berlin wohnen. In etwa jeder 20. ist betroffen. Dabei ist es nicht nur Husten und Atemnot, die schon im Kindesalter auftreten können und einen das ganze Leben begleiten. Betroffene leiden bei ganz alltäglichen Dingen sehr darunter: Ein schneller Sprint zum Bus oder der Bahn? Im Garten mit den Kindern toben? Treppen steigen? Eine Fahrradtour bei gutem Wetter? Dies alles sind Dinge, die vor allem Menschen mit schwerem Asthma nur sehr eingeschränkt bis gar nicht machen können. Denn, ihnen bleibt buchstäblich die Luft weg. Wie stark die Belastungen sind, zeigt auch eine Umfrage unter Patienten mit schwerem Asthma, nach der 97 Prozent der Befragten angaben, dass sie in ihren täglichen Aufgaben eingeschränkt sind.(1) Diese und weitere Einschränkungen durch die Erkrankung werden im Video zum Welt-Asthma-Tag, das ab sofort auf YouTube zu sehen ist, thematisiert. https://bit.ly/301NKDA



Die vielen Facetten des Asthmas



Bei Asthma handelt es sich um eine chronische Entzündung der Atemwege. Es ist eine vielseitige, komplexe Erkrankung, die unterschiedliche Formen und Verläufe annehmen kann. So kann Asthma zum Beispiel allergiebedingt sein und Menschen, die davon betroffen sind, sprechen auf Umweltreize an. Das muss aber nicht sein. Gerade diese Vielseitigkeit kann auch die Behandlung erschweren. Wie unterschiedlich die Auswirkungen und Erfahrungen mit Asthma sein können, zeigt ein Video mit emotionalen Aussagen von Patienten, das anlässlich des Welt-Asthma-Tages jetzt online ist. https://bit.ly/301NKDA Patienten berichten, dass sie unter Schlaflosigkeit leiden, da sie keine Luft bekommen. Andere können aufgrund des andauernden Hustens kaum sprechen. Lebensentscheidungen können insbesondere durch schweres Asthma beeinflusst werden.



Asthma wirkt sich auch auf die Psyche aus



Betroffene mit schwerem Asthma leiden durch die Atembeschwerden unter Schlafproblemen, Schwierigkeiten, den Alltag zu meistern, bis hin zu Depressionen.(1) Auch Angstgefühle spielen eine große Rolle, denn der nächste Asthmaanfall kann jederzeit auftreten. Wie vielschichtig die Symptome sind, zeigt die Auswertung einer Patientenumfrage (siehe Infografik "Asthma-Fakten in Kürze"). Auch auf diese Punkte soll der Welt-Asthma-Tag hinweisen, sodass Betroffene besser verstanden werden können und die schweren Folgen dieser noch nicht kontrollierten Erkrankung Gehör finden.



Mehr als nur Husten und Atemnot



Weltweit sind Schätzungen zufolge circa 350 Millionen Menschen verschiedenen Alters betroffen.(2) Zu den typischen Symptomen von Asthma gehören Husten, Keuchen, Engegefühl in der Brust und Atemnot. Viele Betroffene können mit ihrer Medikation, die täglich genommen werden muss, sogenannten Controllern, die Erkrankung in Schach halten. Bei bis zu 10 Prozent gilt das Asthma als schwer und gerade in dieser Gruppe gibt es Patienten, die trotz vorhandener Therapie keine Krankheitskontrolle erreichen können.



