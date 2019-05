Der griechische Ministerpräsident reagiert auf einen Misstrauensantrag gegen einen Minister - und stellt sich selbst dem Votum des Parlaments.

Kurz vor den Europawahlen will der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras diese Woche im Parlament erneut die Vertrauensfrage stellen. Geplant ist eine dreitägige Debatte, bevor es voraussichtlich am Freitag zur Abstimmung kommt, berichteten griechische Medien am Dienstag.

Vorangegangen war ein Misstrauensantrag der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) gegen Pavlos Polakis, den amtierenden Vizegesundheitsminister der linken Regierung von Tsipras. Dieser hatte sich abfällig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...