Freitag, 10. Mai 2019, 21.00 Uhr



Erstausstrahlung



Zukunftstechnologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Robotics verändern die Finanzbranche grundlegend. Junge Finanztechnologieunternehmen, sogenannte FinTechs, sind mit neuen Ideen auf dem Vormarsch und besonders dort erfolgreich, wo Menschen kein Bankkonto, aber ein Smartphone besitzen. "makro: Angriff auf die Banken" berichtet über ein heikles Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Koexistenz. 3sat zeigt die Sendung am Freitag, 10. Mai 2019, 21.00 Uhr. Die Sendung wird moderiert von Eva Schmidt.



Während die großen Banken nach der Finanzkrise noch ihre Wunden lecken, krempeln junge Finanztechnologieunternehmen die Finanzbranche mit neuen Ideen um. Paypal steht für das Bezahlen im Internet, Raisin ist eine Plattform zur Geldanlage, und Auxmoney vermittelt Kredite. Gemeinsam haben sie alle, dass lediglich ein Smartphone benötigt wird.



FinTechs und ihre Dienstleistungen gibt es überall auf der Welt. Besonders erfolgreich sind sie aber dort, wo nur wenige Menschen ein Konto, aber viele ein Smartphone haben: in China, Indien und Brasilien.



Erst haben klassische Banken FinTechs ignoriert, dann belächelt - inzwischen sind sie zur ernst zu nehmenden Konkurrenz geworden. Denn FinTechs haben auch das lukrative Unternehmensgeschäft der Banken im Visier. Die großen Banken versuchen es jetzt mit Umwerben der Konkurrenz - von der Finanzspritze bis hin zur Übernahme, zeigen die "makro"-Autoren. Der "Main Incubator" der Commerzbank ist ein Brutkasten, in dem junge FinTech-Firmen wachsen und gedeihen sollen - Übernahme der besten Ideen nicht ausgeschlossen.



