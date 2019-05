IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth meldet Start von neuer Website von Urban Juve mit benutzerdefiniertem CMS-System

Vancouver (British Columbia), 7. Mai 2019. The Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTCQB: BOSQF, Frankfurt: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass das neue Online-Aushängeschild seiner 100-Prozent-Tochtergesellschaft Urban Juve nun offiziell online ist. Die Technologie für die neue Website wurde von der Tochtergesellschaft von Yield Growth, Thrive Activations, individuell gestaltet und stellt ein neues Paradigma in puncto agile, effiziente und skalierbare E-Commerce-Technologie dar.

Bis dato waren ausgeklügelte E-Commerce-Websites für Start-up-Marken unerreichbar. Die Kosten für die Lizenzierung und Implementierung von Lösungen großer Unternehmen sind nahezu unerschwinglich und lassen kleinen und mittleren Unternehmen nur wenige Optionen. Während der Erstellung der Website von Urban Juve verbrachte Thrive Activations mehr als neun Monate damit, Softwares zu beschaffen und eine individuelle Lösung zu entwickeln, die eine erschwingliche Alternative bietet, ohne an Leistung einzubüßen. Das neue eigene System für Urban Juve kann auch für andere E-Commerce-Marken lizenziert und implementiert werden.

Die neue Website von Urban Juve bietet die gleichen Funktionen wie herkömmliche ERP-Systeme, einschließlich nahtloser Beschaffung, Integration der Zahlungsabwicklung und Bestandsverwaltung. Dies ermöglicht es einem Unternehmen, einen äußerst ausgeklügelten E-Commerce-Betrieb mit einem hohen Maß an Sichtbarkeit der eigenen Datenfähigkeiten zu errichten, die bis dato nur etablierten Unternehmen zur Verfügung standen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46674/3302211_Re lease_Preview pdf (2)-konvertiert_DE_PRCOM.001.png

www.urbanjuve.com

Mit der neuen Website von Urban Juve stellen wir die traditionelle Unternehmensressourcenplanungs-Software auf den Kopf, sagte Penny Green, CEO von Yield Growth. Bei der Erstellung einer schönen neuen Website von Urban Juve haben wir viel Zeit und Ressourcen in die Schaffung eines individuellen Systems investiert, das wir für andere Marken innerhalb der Yield Growth Corporation und darüber hinaus lizenzieren und implementieren können.

Die neue Technologie wurde eigens für Einzelhandelsunternehmen entwickelt und unterstützt sowohl den B2C- als auch den B2B-Vertrieb. Die betrieblichen Fähigkeiten umfassen Bestands- und Logistikmanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Fertigungs- und Produktionsmanagement, Datenberichte, Analysen, Kundenunterstützung mit integrierter Telefonie sowie CRM. Sie verfügt auch über die Fähigkeit zur erweiterten Analyse, die es ermöglicht, Produktvorschläge und die Personalisierung der Website zu integrieren - zwei Methoden, die nachweislich die Umsätze maximieren.

Besucher können die mittlerweile gestartete Website von Urban Juve besuchen, um die neue Technologie in Aktion zu sehen, während man auf der neu gestalteten Website von Yield Growth mehr über die Pläne des Unternehmens erfahren kann, den globalen Wellnessmarkt zu revolutionieren. Besucher der neuen Website von Urban Juve erhalten ab sofort bis zum Muttertag 20 Prozent Rabatt auf ihre Bestellung, wenn sie Anti-Aging-Serum und eine Feuchtigkeitscreme mit dem Code UJMOMS kaufen.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige mit Cannabis und Hanf angereicherte Produkte und plant, den internationalen Wellnessmarkt zu revolutionieren, indem es antikes Wissen mit moderner Wissenschaft verbindet. Das Unternehmen verfügt zurzeit über einen Katalog mit über 200 Wellness- und Beautyprodukten, die sich in der Entwicklung befinden und sich an Mainstream-Luxusverbraucher wenden, die auf der Suche nach ausgeklügelten Wellnesslösungen sind. Die Vorzeige-Verbrauchermarke von Yield Growth, Urban Juve, verfügt über eine eigene zum Patent angemeldete Technologie sowie über Formeln zur Extraktion von Hanfwurzelöl. Das Managementteam kann eine langjährige Erfahrung mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M-A-C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation vorweisen und errichtet ausgeklügelte internationale Vertriebskanäle sowie mehrere Cashflows, einschließlich Lizenzen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

