Was ist gerecht? Neuen Umfragen zufolge haben die Bundesbürger dazu eine klare Meinung: Wer viel leistet, der darf auch mehr verdienen - und später auch mehr Rente erhalten.

Soziale Gerechtigkeit ist ein Dauerthema der politischen Debatte, das auf den ersten Blick den Parteien, die sich dieses Ziel auf die Fahnen schreiben, sehr vielversprechend erscheinen muss. Die große Mehrheit der Bürger hält die gesellschaftlichen Verhältnisse seit vielen Jahren für nicht gerecht und hat auch den Eindruck, dass sich die Situation eher verschlechtert.

Trotzdem reagiert die Mehrheit auf viele Vorschläge kritisch, die in letzter Zeit mit dem Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen, begründet wurden - sei es das bedingungslose Grundeinkommen, die Rentenaufstockung ohne Bedürftigkeitsprüfung oder die Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Was oft nicht berücksichtigt wird, ist der Facettenreichtum des Begriffs soziale Gerechtigkeit. Die Bürger verbinden damit auch, aber keineswegs nur egalitäre Ziele. Die Gerechtigkeitsvorstellungen der Bürger haben auch eine ausgeprägte Leistungskomponente.

So halten es 74 Prozent für gerecht, wenn es größere Einkommensunterschiede gibt - vorausgesetzt, dass diese Unterschiede durch Kompetenz und Leistung begründet sind; nur 13 Prozent halten geringe Einkommensunterschiede für gerechter. Genauso wünscht die große Mehrheit einen deutlichen Abstand zwischen Erwerbseinkommen und staatlicher Unterstützung: 72 Prozent halten es für gerecht, wenn Berufstätige deutlich mehr verdienen als Arbeitslose. Und die Mehrheit hält es auch für gerecht, wenn die Alterseinkünfte in hohem Maße davon abhängen, wieviel der Einzelne für sein Alter vorgesorgt beziehungsweise in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Die zentrale Bedeutung, die Leistung und Gegenleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...