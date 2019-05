Im Tageschart der K+S Aktie ist es zu einer Aufwärtsbewegung gekommen. Der Kurs liegt über den gleitenden Durchschnittslinien, welche in den nächsten Tagen ein Kaufsignal erzeugen könnten. Der MACD zeigte ein Verkaufssignal an, welches dem Fortführen der Auswärtsbewegung im Wege steht. Der RSI ist vor zwei Wochen aus dem überkauften Bereich gekommen und bewegt sich seitdem nach unten. Der Eintritt in den überverkauften Bereich könnte als Auslöser für einen Aufwärtstrend gesehen werden.

