Der französische Pharmakonzern Sanofi hat für sein Mittel Dupixent zur Behandlung von schwerem Asthma die Zulassung der EU-Kommission erhalten. Wie der Konzern und sein Entwicklungspartner Regeneron am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, dürfen künftig Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene mit dem Mittel in der Europäischen Union (EU) behandelt werden, deren Erkrankung eine sogenannte Typ-2-Entzündung aufweist.

Dupixent gehört zu den neueren Hoffnungsträgern des französischen Pharmakonzerns. Das Mittel ist in der EU bereits für die Behandlung von Neurodermitis zugelassen. In den USA hat das Mittel ebenfalls bereits eine Zulassung für bestimmte Asthmapatienten erhalten. Sanofi und Regeneron testen den enthaltenen Wirkstoff Dupilumab aktuell in zahlreichen weiteren Studien für die Behandlung einer Vielzahl allergischer oder entzündlicher Erkrankungen./tav/he

ISIN US75886F1075 FR0000120578

