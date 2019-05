Mit einem merkwürdigen Deal will Vodafone die Übernahme von Unitymedia retten. Vor allem die Telekom müsste mit Umsatzausfällen rechnen.

Der Angst der Wettbewerbshüter ist groß. Genau ein Jahr ist es her, dass Vodafone die Übernahme des TV-Kabelnetzbetreibers Unitymedia ankündigte. 18,4 Milliarden Euro will der britische Mobilfunkriese an den bisherigen Eigner Liberty Global überweisen, um einen starken, bundesweiten Konkurrenten zur Deutschen Telekom aufzubauen. 25 Millionen Haushalte sollen bis 2022 superschnelle Internetanschlüsse mit einer Geschwindigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde bekommen.

Doch nur beim ersten Hinhören klingt dieser Übernahmeplan gut. Immer wieder deuteten die Wettbewerbshüter in Brüssel und Bonn in den vergangenen Monaten an, dass dadurch ein Duopol aus Telekom und Vodafone entsteht, das alle anderen Anbieter an die Wand drückt. Die Brüsseler EU-Kommission will deshalb den Milliardendeal nicht genehmigen.

Ein Grund für Vodafone, jetzt eine PR-Offensive mit einem neuen Maßnahmenpaket zu starten, das alle Wettbewerbshüter zufriedenstellen soll. "Unser Maßnahmenpaket hebt den Wettbewerb in Deutschland auf eine ganz neue Stufe", frohlockt Vodafones Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. Er lässt sich sogar zu der Aussage hinreißen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...