London (www.aktiencheck.de) - Die Wähler in Südafrika entscheiden am Mittwoch über ein neues Parlament, so Nazmeera Moola, stellvertretende Geschäftsführerin bei Investec Asset Management Südafrika. Ein Auftrieb für die Märkte sei bei einem Votum für den African National Congress (ANC) von mehr als 55 bis 60 Prozent der Stimmen zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...