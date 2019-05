Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 5400 auf 5300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auf vergleichbarer Basis sei das erste Quartal für den Konsumgüterkonzern schwach verlaufen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von besonderer Bedeutung sei für ihn aber das außerordentlich schwache Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0136 2019-05-07/16:00

ISIN: GB00B24CGK77