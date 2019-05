Annahme neuer Münzen bietet Händlern mehr Zahlungsmöglichkeiten für ihre Kunden



Singapur, Los Angeles, Luxemburg, Nassau, Bahamas, Tucson, Arizona, und Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) -



"EOS und Ethereum waren offensichtliche Kandidaten für die Erweiterung unserer Plattform", sagte Margot Ritcher, CEO von GoCoin. "Beide Münzen bieten Entwicklern beim Aufbau von Blockchain-Anwendungen für die Öffentlichkeit echte Dezentralisierung, Flexibilität und Skalierbarkeit, kürzere Blockzeiten sowie selbsttragende, langfristige Stabilität."



Zu weiteren Entwicklungsergebnissen des Unternehmens gehören jüngste Verbesserungen an ihrem etablierten Händler-Dashboard und Support-Ticket-System, die im Rahmen der fortgesetzten Bemühungen zur Optimierung der Händlererfahrung erzielt wurden:



- Neues, minimales und elegantes Design mit vereinfachter Navigation. - Verbesserte, intuitive Suchfunktionalität und Rechnungsverfolgung mit optimierten Filtern und Datumsbereichsparametern. - Umsatzgrafiken zur visuellen Verfolgung von Geldbewegungen sowie monatlichen Transaktionsbelegen. - Aufschlüsselung des Saldos jeder Währung mit Anzeige aller Auszahlungen und Rechnungen. - Neue, umfassende Rechnungen mit Adressenaufsuche und Anzeige von Kundenrechnungen. - Vereinfachtes Rückerstattungsverfahren. - Integrierter Support für E-Commerce-Integration. - Neue(s) Support-Ticket-Seite und Verfolgungssystem.



Die Annahme von EOS und Ethereum sowie die Verfügbarkeit neuer Händlerfunktionen und -vorteile sind Ausdruck des anhaltenden Wachstums und der größeren Marktchancen des Unternehmens, das bis heute mehr als 500 Millionen Transaktionen abgewickelt hat.



Informationen zu GoCoin



GoCoin wurde im Jahr 2013 von Steve Beauregard, Brock Pierce und anderen gegründet. Das Unternehmen nahm seinen Geschäftsbetrieb als innovatives Blockchain-Zahlungs-Gateway auf und bietet heute kostenlose Anmeldung, geringe Abwicklungsgebühren, einfache Integrationen (Kompatibilität mit den meisten Unternehmensplattformen und Warenkörben), minimale Transaktionsrisiken, persönlichen Boutique-Support sowie bequeme und flexible Kryptowährungs- oder Fiatgeld-Auszahlungen. Die Plattform kann als Plug-in installiert werden und ermöglicht Kunden die Bezahlung mit Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum oder EOS. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter https://gocoin.com, oder folgen Sie dem Unternehmen unter Facebook, Twitter oder GitHub (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2456016-1&h=3269916972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456016-1%26h%3D3912596587%26u%3D https%253A%252F%252Fgithub.com%252FGoCoin%26a%3DGitHub&a=GitHub).



(Nicht in New York verfügbar.)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/881726/GC_Identity_Horizon tal_with_Tagline_RGB_Logo.jpg



OTS: GoCoin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134517 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134517.rss2



Pressekontakt: GoCoin (520) 448 5133 sales@gocoin.com https://gocoin.com