Die Angst vor einer Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China hat die Wall Street am Dienstag im frühen Handel belastet.

Anleger standen am US-Aktienmarkt weiter unter dem Eindruck der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Die chinesische Führung setzt allerdings unverändert auf Verhandlungen. So soll Vize-Regierungschef Liu He wie geplant bei Beratungen am Donnerstag und Freitag ...

