Der wieder in den Fokus gerückte Zollstreit zwischen den USA und China bleibt am Dienstag das beherrschende Thema an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial knüpfte im frühen Handel mit einem Abschlag von 1,21 Prozent auf 26 119,16 Punkte an seine Schwäche vom Vortag an, als er nach ersten Wogen letztlich aber nur moderat im Minus geschlossen hatte.

Auch wenn die Anleger nach den Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump nicht so verschreckt reagiert hätten wie zunächst befürchtet und China die Verhandlungen weiterführen will, gelten die Sorgen am Markt als noch nicht ausgestanden. Analyst Markus Glockenmeier von der National-Bank vermutet, dass die Unsicherheit eine Konsolidierung auf dem zuletzt erhöhten Kursniveau begünstigt. Seiner Einschätzung nach spricht es auch gegen eine Fortsetzung der Rally, dass der Mai üblicherweise bei Börsianern nicht als Wonnemonat angesehen wird.

Auch für die übrigen New Yorker Indizes stand am Dienstag im frühen Handel ein negatives Vorzeichen. Der breit aufgestellte S&P 500 gab um 1,29 Prozent auf 2894,73 Punkte nach und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 1,44 Prozent auf 7681,56 Zähler./tih/he

