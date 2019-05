Neue Satellitenkonstellation wird eine schnellere und zuverlässigere Konnektivität an jedem Punkt der Erde ermöglichen

Eckdaten von LeoSat :

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190507005704/de/

LeoSat to take Maritime Communications Networks to New Levels (Photo: Business Wire)

Einzigartiges weltweites Datennetzwerk mit Laserlinks zwischen Satelliten zum Aufbau eines MPLS-Netzwerks im Weltraum

Backbone im Weltraum für die Wirtschaft 1,5-mal schneller als terrestrische Glasfaser

Äußerst geringe Latenz und hochsicheres Netzwerk

Verbindung der Geschwindigkeit von Glasfasern mit der Reichweite von Satelliten

Vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme einer Konstellation von 108 Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn, die das weltweit schnellste und sicherste Datennetz mit weitreichender Abdeckung bereitstellen, hat LeoSat Enterprises eine Vereinbarung mit FMC GlobalSat getroffen, einem globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen per Satellit und Funk für Unternehmen in geographisch abgelegenen Gebieten. Im Rahmen der Vereinbarung wird FMC GlobalSat seine bestehenden Satellitenlösungen modernisieren und seinen Kunden im 4G-/LSAT-Bereich Zugang zur sicheren und hocheffizienten Vernetzung von LeoSat per Satellit für See-, Energie- und In-Transit-Anwendungsfälle verschaffen.

Aufgrund von Big Data besteht ein großer Bedarf an neuer Kommunikationsinfrastruktur und die Datenmengen nehmen explosionsartig zu, wobei der über weltweite Netzwerke übertragene Datenverkehr bereits mehr als 1 Zeta Byte beträgt, der Prognosen zufolge exponentiell zunehmen wird. Die steigende Nachfrage nach einem schnellen und sicheren Transport großer Datenmengen rund um den Erdball wächst schneller als die entsprechende Infrastruktur. Das einzigartige neue Netzwerk von LeoSat wurde für die Lösung dieser wesentlichen Kommunikations- und Konnektivitätsfragen sowie für die Bereitstellung neuer Möglichkeiten für Dienste von multinationalen Unternehmen, Telekommunikation, Öl und Gas, Seeverkehr und Behörden konzipiert.

Das Kommunikationssatellitensystem von LeoSat in erdnaher Erdumlaufbahn erzielt im Vergleich zu den derzeit eingesetzten herkömmlichen Satelliten- und terrestrischen Lösungen eine geringere Latenz und eine höhere durchgängige Sicherheit. Dies wird durch eine fortschrittliche und einzigartige Systemarchitektur erreicht, welche die Satelliten mithilfe optischer Intersatelliten-Laserlinks verbindet und eine faserähnliche Symmetrie bei Geschwindigkeiten im hohen Gigabitbereich schafft, während absolute Sicherheit geboten wird, da die Daten im Netzwerk ohne terrestrische Berührungspunkte durchgängig verschlüsselt und gesichert werden.

Die 4G-/LTSAT-Lösung von FMC GlobalSat nutzt die 4G-Vernetzung per Funk sowie HTS-Verbindungen über die softwaregesteuerte flache VSAT-Antenne (Very Small Apertur Terminal) von Kymeta. Diese konvergente Serviceplattform überwacht ständig die Signalstärke und den Netzwerkdurchsatz und leitet den Datenverkehr automatisch und ohne Eingriff auf den Pfad mit dem stärksten Signal. Diese nahtlose Konnektivität ermöglicht Anwendungen und Überwachung in Echtzeit unabhängig vom Standort, während der Service besonders gut für Installationen in den Bereichen Offshore, Seeverkehr, In-Transit und geografisch entlegenen Gebieten geeignet ist.

Michael Abad-Santos, SVP Americas bei LeoSat, sagte: "Das System von LeoSat beruht vollständig auf Kundenanforderungen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem innovativen Unternehmen wie FMC GlobalSat, das seine Kunden mit einer einzigartigen konvergierten 4G-Funk- und HTS-Lösung bedient. FMC GlobalSat hat die Nachfrage des Marktes nach einem nahtlosen Onshore- und Offshore-Netzwerkzugang erkannt und wir sehen unserer Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer Lösung, die die Leistung erhöht, die Sicherheit verbessert und die Effizienz der Kunden steigert, mit Spannung entgegen."

Emmanuel Cotrel, CEO von FMC GlobalSat, ergänzte: "Die Partnerschaft mit LeoSat wird eine schnellere und zuverlässigere Vernetzung an jedem Ort der Welt ermöglichen. Unsere Kunden werden unter den ersten Anwendern dieser Lösungen sein, die enorme Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen gegenüber herkömmlichen Satelliteninfrastrukturen mit sich bringen werden."

LeoSat wird von den führenden Satellitenbetreibern SKY Perfect JSAT und Hispasat unterstützt. Das System wird in Zusammenarbeit mit Thales Alenia Space entwickelt, einem Unternehmen mit ausgezeichneten Fachkenntnissen in der Entwicklung und Herstellung von Konstellationen in erdnaher Umlaufbahn. Die Hochleistungssatelliten (High-Throughput Satellites, HTS) in der Konstellation werden ein über Laserlinks verbundenes Mesh-Netzwerk bilden und so ein Glasfaser-Backbone im Weltraum schaffen, das etwa 1,5-mal schneller ist als terrestrische Glasfaser-Backbones. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel, da Satelliten bei der Datenkonnektivität nicht mehr nur als Lückenfüller oder Ultima Ratio eingesetzt werden, wenn keine terrestrische Alternative zur Verfügung steht. LeoSat hat bereits Kundenverträge im Vorfeld der Markteinführung im Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und erhielt kürzlich von der FCC eine Lizenz zum Betrieb seines Netzwerks in den USA.

ENDE

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

LeoSat nimmt an 3 Panel-Sitzungen der Satellite 2019 in Washington DC vom 6. bis 9. Mai teil:

Montag, 6. Mai, 13.30 Uhr: Eine Einführung in HTS und weitere Akronyme (Unveiled Theater)

Mittwoch, 8. Mai, 15 Uhr: Integration von LEO-Konstellationen in Teleportdienste (Raum 147)

Donnerstag 9. Mai, 10.45 Uhr: Runder Tisch mit Führungskräften LEO-/MEO-Systeme (Raum 146)

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird.

Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat mit Sitz in Washington DC arbeitet derzeit gemeinsam mit Thales Alenia Space an der erdnahen Konstellation der Ka-Band-Kommunikationssatelliten. Sobald die Konstellation in Betrieb ist, wird sie schnelle, latenzarme und hochsichere Kommunikation und Bandbreite für den Geschäftsbetrieb in den Bereichen Telekom-Backhaul, Energie, Schifffahrt, Behörden und internationale Geschäftsmärkte bieten. Der Start der Konstellation wird für 2020 erwartet. www.leosat.com

Über FMC GlobalSat

FMC GlobalSat ist ein weltweiter Anbieter erstklassiger Satelliten- und Funklösungen für Unternehmen in geografisch entlegenen Gebieten, die eine zuverlässige, sichere und kostengünstige Anbindung benötigen. In Zusammenarbeit mit großen Mobilfunkbetreibern und Satellitenkommunikationsanbietern bietet FMC GlobalSat eine konvergente Vernetzung, die 4G-Mobilfunklösungen über CDMA-, GSM- und LTE-Netze in mehr als 190 Ländern sowie Kommunikation per Hochleistungssatelliten (High-Throughput Satellites, HTS) beinhaltet. Das Netzwerk des Unternehmens umfasst Tier-1-Betreiber und eine Satelliteninfrastruktur mit 53 Satelliten, acht Teleports, 20.000 Meilen Glasfaserkabel und einer rund um die Uhr erreichbaren weltweiten technischen Supportorganisation für Unternehmen. Weitere Informationen über FMC GlobalSat finden Sie unter www.FMCGlobalSat.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190507005704/de/

Contacts:

Melanie Dickie

VP Marketing Communications, LeoSat Enterprises

Tel: +31 6 14 22 97 62

E-Mail: melanie@leosat.com



John Stafford

Parallel Communications, Inc.

E-Mail: jstafford@parallelpr.com

Tel: +1 515-708-1296