Beim Aktionärstreffen muss sich Europas größter Luftverkehrs-Konzern scharfer Kritik von Umweltschützern stellen. Airline-Chef Carsten Spohr setzt auf Ausgleichszahlungen.

Die Lufthansa nimmt trotz Warnungen von Aktionären das nächste Übernahmeziel ins Visier und will ihre Billigflugtochter Eurowings durch den Zukauf von Condor stärken. Dem Reisekonzern Thomas Cook sei ein erstes unverbindliches Angebot zur Übernahme der Tochter Condor unterbreitet worden, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung in Bonn. Doch einige schwergewichtige Anleger stellen den rasanten Wachstumskurs der größten Airline-Gruppe Europas - die sich mit den Billigfliegern Ryanair und Easyjet einen harten Konkurrenzkampf liefert - bereits infrage. Investmentfonds fürchten um Rendite und Dividende. Klimaschützer wiederum fordern generell weniger Flüge. Beide Seiten drängten die Lufthansa beim Aktionärstreffen dazu, mehr für den Abbau von CO2-Emissionen zu tun.

"Dunkle CO2-Wolken ziehen am Lufthansa-Horizont auf", sagte Vanessa Golz vom Sparkassen-Fondshaus Deka Investment. "Wir sehen ein hohes Risiko, dass die Luftfahrtbranche die regulatorische Keule des Klimawandels zu spüren bekommt." Dadurch drohe der Lufthansa ein Nachteil gegenüber nicht-europäischen Fluggesellschaften - etwa den schon heute starken Konkurrenten aus der Golf-Region. Union Investment sorgt sich nach den Worten ...

