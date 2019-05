Am Mittwoch veröffentlicht die Commerzbank ihre Quartalszahlen. Auf die dürften auch potenzielle Käufer genau achten.

Gerade erst ist wieder ein wenig Ruhe eingekehrt im Commerzbank-Turm am Frankfurter Kaiserplatz. Nach den geplatzten Fusionssondierungen mit der Deutschen Bank sind Mitarbeiter und Arbeitnehmervertreter erleichtert, dass Klarheit herrscht und zahlreiche Arbeitsplätze zumindest vorerst nicht in akuter Gefahr sind. Auch das Management rund um Commerzbank-Chef Martin Zielke kann sich nun wieder auf Tagesgeschäft und Kunden konzentrieren.

Trotzdem fragt sich der Frankfurter Finanzplatz, wie lange diese Ruhe hält, denn die Bank gilt nach wie vor als Übernahmekandidat. Ein niedriger Börsenwert, hohe Kundeneinlagen und das Mittelstandsgeschäft machen die Commerzbank vor allem für ausländische Partner zu einer attraktiven Braut.

Mögliche Interessenten gibt es genug. Die italienische Unicredit soll Interesse im Berliner Finanzministerium angemeldet haben, gleiches wird der Amsterdamer ING nachgesagt. Auch französische Großbanken wie BNP Paribas werden immer wieder als mögliche Käufer gehandelt. Sie alle dürften genau auf die Ergebnisse des ersten Quartals achten, die die Commerzbank am Mittwoch veröffentlicht.

Analysten rechnen mit passablen Geschäftszahlen, ein Gewinn von etwas mehr als 100 Millionen Euro sei möglich. Zielke selber hatte per "Welt am Sonntag" bereits angekündigt, die Bank sei auch im ersten Quartal gut vorangekommen und dank neuer Kunden gewachsen. Fortschritte gebe es sowohl im Geschäft mit Privat- als auch mit Firmenkunden.Gewachsen ist die Commerzbank allerdings auch in den vergangenen Quartalen. ...

