Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1183 Dollar, nachdem sie am Morgen noch über 1,12 notiert hat. Franken musste derweil Verluste einfahren. Bis am späten Nachmittag stieg der Euro zum Franken um 0,3 Prozent auf 1,1429. Und der Dollar legte zum Franken um 0,4 Prozent zu auf 1,0220.Experten verweisen ...

