Der Stundenverrechnungssatz in Elektrohandwerksbetrieben sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Wenn sich beispielsweise zwei Elektrohandwerksunternehmer treffen und über ihren Stundenverrechnungssatz sprechen, können dort erhebliche Unterschiede festzustellen sein. So werden etwa die Monteurstunden in München oder Düsseldorf oft schon mit über 50?€ angesetzt, während es in strukturschwachen Gebieten auch noch mitunter 35?€ sein können. Diese Differenzen sind zum einen in der unterschiedlichen regionalen Kaufkraft, aber durchaus auch im mentalen Bereich begründet. Denn wenn man es lange nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...