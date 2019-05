Zehntausende beschweren sich in Petitionen über das vermeintlich zu schwere Mathematik-Abitur. Die meisten Lehrer und Didaktiker können das kaum nachvollziehen.

Schon 64.000 Menschen (Stand 12 Uhr am 7. Mai) haben die Petition "Bewertung des Mathe-Abiturs 2019 in Bayern anpassen" unterzeichnet - bei rund 37.000 bayrischen Abiturienten. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und dem Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt empörten sich zehntausende Abiturienten in ähnlichen Petitionen an die jeweiligen Kultusministerien, dass die Mathematik-Aufgaben - die Schulen in den meisten Bundesländern bedienen sich dabei aus einem gemeinsamen Aufgaben-Pool - deutlich schwerer als in den Vorjahren gewesen seien und die Benotung dementsprechend angepasst werden solle. In Bayern und Niedersachsen kündigten die Kultusministerien an, die Aufgaben zu überprüfen. Bereits 2016 wurde in Niedersachsen nach Protesten die Bewertung der Mathematik-Klausuren verändert.

Während die bayrische Oppositionspartei SPD schnell Sympathie mit den empörten Schülern signalisierte, halten sich Mathematiker und Lehrer eher zurück. Thomas Vogt, Sprecher der deutschen Mathematiker-Vereinigung, rät zur Ruhe. Die extrem hohe Zahl der Petitionsunterschriften allein in Bayern zeige, dass da offenbar über die sozialen Medien ein Hype entstanden sei. Eine Entscheidung über die Anpassung der Noten sollte jedenfalls unbedingt auf fundierten Daten beruhen. Konkret: Erst einmal müssen die Klausuren korrigiert und statistisch erfasst werden, um zu sehen, ob die Durchschnittsnote tatsächlich sehr stark von denen in den Vorjahren abweicht.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Leiter eines Gymnasiums in Bayern, sieht keinen Anlass für die große Aufregung. "Nach meinen Rückmeldungen von Lehrkräften, die das Abitur schon einmal durchkorrigiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...