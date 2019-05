Mainz (ots) - Woche 19/19 Mittwoch, 08.05.



5.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 Deutschland 2014



6.30 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



7.15 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



7.50 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015 8.45 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015



9.30 Ermittler! Tatort Berlin (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



23.10 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



23.55 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



0.35 heute journal



1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



1.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 2.35 Terra X Sieg der Feuermaschine Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008



3.15 Terra X Sieg der Dampfrakete Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



4.00 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 20/19 Sonntag, 12.05.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



18.00 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



21.00 Plattgemacht - Ein Stadtteil verschwindet Deutschland 2019 Mama hat kein Geld - Kinderarmut in Deutschland um 21.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Donnerstag, 16.05.



Bitte Programmänderungen beachten:



8.45 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 Mama hat kein Geld - Kinderarmut in Deutschland um 08.45 Uhr - entfällt!







(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



