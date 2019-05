Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) ("Blackstone") freut sich bekannt zu geben, dass sie die Ithuba Credit Corporation beauftragt hat, sie bei einer Privatplatzierung zu beraten.

Ithuba wird die Verhandlungen mit ihren Kunden und Geschäftspartnern für eine weitere Privatplatzierung von Blackstone Obligationen führen. Der Bond wird mit 5 verzinst mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Diese Ausgabe wird von verschiedenen Investoren gezeichnet werden wovon die Hälfte bereits bei vorherigen Ausgaben teilgenommen hatte. Die Zeichnung wird im Mai 2019 durchgeführt.

Die Transparenz und die hohe Qualität der Beziehungen von Blackstone mit der Finanzgemeinschaft hat stark zum Erfolg dieser Fremdfinanzierung durch die Ithuba Credit Corporation beigetragen.

Im Hinblick auf die verbesserten Konditionen (Laufzeit und Zinsen) im Vergleich zu vergangenen Ausgaben, zeigt das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Business Models von Blackstone.

Diese Emission gibt Blackstone eine erweiterte finanzielle Flexibilität um ihr Wachstum und Entwicklung zu unterstützen insbesondere in der Batterie-Revolution. Angesichts der langfristigen Aktiven hilft es, das Profil der Schuldlaufzeiten auszudehnen.

Auch wenn Blackstone ihre Finanzierungen weiter diversifiziert, vertraut die Gesellschaft weiterhin auf die enge Zusammenarbeit welche sie mit den bisherigen Bank- und Finanzpartnern entwickelt hatte.

Diese Privatplatzierung wurde durch die Ithuba Credit Corporation gestaltet. Sie handelt als gemeinsamer Konsortialführer.

Die Ithuba Credit Corporation

Ithuba Credit Corporation ist als Finanzgesellschaft tätig. Sie stellt eine Plattform zur Verfügung, um Darlehen und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Kreditrisiko-Managements und der Risikoprüfung zu gestalten. Sie bedient Kunden weltweit.

BLACKSTONE RESOURCES AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet.

