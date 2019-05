Osnabrück (ots) -



Die Kaffee Partner GmbH erhält vom TÜV Saarland das Siegel für besondere Kundenzufriedenheit. Bei einer repräsentativen Umfrage unter Kaffee Partner-Kunden erreichte das Unternehmen die Gesamtnote "gut" (1,9). Untersucht wurde die Zufriedenheit der Kunden in Bereichen wie Service und Produktqualität.



Das Ergebnis der Kundenbefragung bestätigt die hohe Qualität der Kaffee Partner-Leistungen. 86,5 % der Befragten sind mit dem Angebot der Kaffee Partner GmbH insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden. 78 % würden Kaffee Partner und seine Produkte weiterempfehlen.



"Das positive Feedback bestärkt unseren konsequenten Fokus auf Kunde, Qualität und Service. Diesen Weg werden wir weiter gehen. Die Ergebnisse der Befragung wollen wir aber auch dazu nutzen, uns kontinuierlich weiter zu verbessern", sagt Peter Liebisch, CEO der Kaffee Partner GmbH.



Besonders großen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben laut der Umfrage das Preis-Leistungsverhältnis sowie die Beratungs- und Fachkompetenz der Kundenberater und Servicemitarbeiter. Darüber hinaus werden die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Berater und Techniker geschätzt. Auch die einfache Bedienung und Wartung der Kaffeemaschinen wirken sich positiv auf die Zufriedenheit der Kaffee Partner-Kunden aus. Gleiches gilt für die gute Erreichbarkeit der telefonischen Service-Hotline. Bei vielen weiteren Kriterien kann Kaffee Partner punkten: Der Geschmack der Kaffeegetränke, die Beschreibung des Produktangebots und die Übersichtlichkeit der Internetseite stellen die Kunden ebenfalls zufrieden.



Das Siegel für besondere Kundenzufriedenheit ist zwei Jahre gültig. Der TÜV Saarland vergibt es nur an Unternehmen, denen die Kunden eine besondere Servicequalität bescheinigen. Einzelheiten zur Umfrage können Interessierte unter www.tuev-saar.de/SC43326 einsehen.



Frischer Kaffeegenuss für den Arbeitsplatz - dieses Versprechen gibt das Unternehmen Kaffee Partner seit 1973. Das Portfolio reicht vom designpreisgekrönten Kaffeevollautomaten über aromatische Kaffeebohnen, Toppings, Tees und Tassen bis hin zu einer Rundumbetreuung inklusive Vor-Ort-Service durch mehr als 130 fest angestellte Servicetechniker. Über 70.000 Büros, Bistros und Bäckerei-Cafés ebenso wie die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen bereits auf das breite Produkt- und Leistungsspektrum von Kaffee Partner.



