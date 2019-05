MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter geschäftskritischer Tools und Services zur Unterstützung von Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute die Einführung seiner zukunftsweisenden offenen Analyseplattform MSCI Beon vor.

Die globale Investmentbranche greift auf verschiedene Quellen von Daten und Analysen zurück, um strategische Entscheidungen zu treffen, Risiken zu senken und die Betriebseffizienz zu verbessern. Der Nutzen von in getrennten Systemen vorliegenden Daten ist jedoch oftmals beschränkt. MSCI Beon, das dieser Herausforderung Rechnung tragen soll, ist eine zentrale, offene Plattform, die fortschrittliche proprietäre Technologie nutzt, um verschiedene Quellen miteinander zu verbinden und institutionellen Investoren bessere Funktionen für die Portfolioanalyse an die Hand zu geben, damit sie im Laufe des gesamten Investitionsprozesses fundierte Entscheidungen in einem angemessenen Zeitrahmen treffen können.

MSCI Beon integriert die branchenweit führenden Inhalte und Tools von MSCI über die Bereiche Analytics, Index und ESG1 darunter Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, Performance-Attribution und Berichtslösungen hinweg mit Benutzerdaten und -analysen sowie externen Quellen. Die Plattform ermöglicht mehr als nur Datenaggregation und hilft Benutzern dabei, gleichzeitig verschiedene Quellen zu verwenden, um aussagekräftige Einblicke zu gewinnen, und pünktlich interaktive Berichte zu erstellen sowie zu verteilen, um Ergebnisse in Echtzeit zu analysieren und besser zu verstehen.

"MSCI Beon ist eine rundum offene Plattform, die Benutzern die Möglichkeit bietet, Daten entsprechend ihrer Bedürfnisse und Präferenzen zu integrieren, aufzubereiten und freizugeben", erklärte Trent Walker, Head of Technology und Product Manager bei MSCI Beon. "Mit unserer Technologie wollen wir die Benutzer in die Lage versetzen, im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Strategie, ihres Geschäftsmodells und des Markts allgemein zunehmend komplexe Probleme zu lösen und Neuerungen einzuführen."

MSCI Beon erlaubt zudem die Entwicklung individueller Analysefenster, Rechner und Arbeitsabläufe, die von den Benutzern an ihre einzigartigen Investitionsprozesse angepasst und unternehmensweit bereitgestellt werden können. Die Plattform bietet Portfolio- und Risikomanagern ein höheres Maß an Effizienz und Flexibilität und hilft ihnen so dabei, tiefere Einblicke in die Risiko- und Performance-Treiber ihrer Portfolios zu gewinnen, ihre Arbeitsprozesse zu skalieren und ihre Analysefähigkeiten zu erweitern.

"MSCI wird auch in Zukunft die Transformation der Branche vorantreiben und sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen konzentrieren", kommentierte Jorge Mina, Head of Analytics. "MSCI Beon ist Ausdruck unserer Mission, innovative Produkte zu entwickeln, die aktuellen Kundenanforderungen gerecht werden und ihnen dabei helfen, sich verändernden Marktbedingungen Rechnung zu tragen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter msci.com/beon.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Tools und Services zur Unterstützung von Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir Kunden in die Lage versetzen, wichtige Risiko- und Renditetreiber zu analysieren und souverän effektive Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende forschungsbasierte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke gewinnen und Investitionsprozesse transparenter gestalten können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.msci.com.

1ESG-Daten wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt.

