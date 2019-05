Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät EQT Mid Market Fonds bei dem Verkauf der Avenso GmbH DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Verkauf Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät EQT Mid Market Fonds bei dem Verkauf der Avenso GmbH 07.05.2019 / 18:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der EQT Mid Market Fonds ("EQT") hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Avenso GmbH ("Avenso" oder "das Unternehmen") an die LUMAS Art Editions GmbH, ein Unternehmen unter der Führung von Marc Ullrich, Mitbegründer von Avenso, abgeschlossen. Avenso hat gleichzeitig vereinbart, das WhiteWall-Geschäft an die CEWE Stiftung & Co. KGaA ("CEWE") zu veräußern. Avenso ist ein führender Multichannel-Player für erschwingliche Wandkunst in Museumsqualität, an dem EQT 2013 die Mehrheit übernommen hat. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin, betreibt die beiden Marken WhiteWall und LUMAS. WhiteWall ist die marktführende High-End-Marke für individuell gestaltbare Fotodruckprodukte für Kunstliebhaber, professionelle Fotoexperten und Firmenkunden. LUMAS ist ein führender Multichannel-Einzelhändler für museal kuratierte Fotokunstwerke und zeitgenössische Kunst. Berater der Transaktion Das Willkie Team umfasste die Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A), Dr. Patrick Meiisel (Tax), Jan Wilms (Finance), National Partner Dr. Bettina Bokeloh (Tax), Dr. Christian Rolf (Human Resources) sowie die Associates Andreas Feith, Daniel Zakrzewski, Dr. Stefan Bührle, Miriam Steets, Dr. Erik Göretzlehner, Ilie Manole, Alexander Schultheis, Matthias Strecker (alle Corporate/M&A), Martin Wakowski (Human Resources) und Simone Kristin Schmidt (Tax, alle Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Palo Alto, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Frankfurt am Main, 07. Mai 2019 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 808241 07.05.2019 AXC0304 2019-05-07/18:07