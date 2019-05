Die S Immo AG will eine fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren begeben. Als Joint-Lead-Manager und Bookrunner wurden die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert. Weiterführende Informationen zur Unternehmensanleihe werden nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon, etc.) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail-Zeichnungsfrist (voraussichtlich 17.05.2019 bis 21.05.2019, vorzeitige Schließung vorbehalten) auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht, heißt es. Weiters haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der S Immo AG beschlossen, die Inhaber der S Immo Anleihe 2014-2019 zur Abgabe von Angeboten an die S Immo AG zum Rückkauf von ...

