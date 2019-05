(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.05.2019 - Der Finanzsektor kann sich dem breiteren Abwärtsdruck an den Aktienmärkten am Dienstag nicht entziehen. Vor allem in London gibt es deutliche Kursverluste. Aber auch Commerzbank und Deutsche verlieren weiter. Eine Stunde vor Handelsschluss korrigiert der DAX um 1,4 Prozent auf 12.113 Punkte. Die Verlierer werden angeführt von Henkel, Covestro und BASF. ...

