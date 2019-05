Muttenz (awp) - Clariant baut ein neues Consumer Care Innovationszentrum in der Nähe von New York. Dieses soll Mitte 2019 eröffnet werden, teilte der Spezialchemiekonzern am Dienstag mit. Das neue Zentrum ermögliche Clariant einen "hervorragenden" Zugang zu vielen wichtigen Kunden und Mitbewerbern in der Metropolregion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...