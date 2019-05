Medienmitteilung 7. Mai 2019

bfw liegenschaften ag - Ordentliche Generalversammlung 2019

Frauenfeld, 7. Mai 2019 - An der ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 7. Mai 2019 in Frauenfeld waren insgesamt 6'407'161 Aktienstimmen vertreten, was 77.74% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 5'435'016 Aktienstimmen. 972'145 Stimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung 2019 hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt:

Genehmigung des Lageberichts 2018 und der Jahresrechnung 2018 der Gesellschaft (Zustimmung 99.98%).

Vortrag des statutarischen Bilanzgewinns von CHF 29'799'623 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.99%).

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Entlastung jeweils einzeln): Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 95.29%) Beat Frischknecht (Zustimmung 91.20%) André Robert Spathelf (Zustimmung 95.29%) Serge Aerne (Zustimmung 94.77%) Hans Jörg Brun (Zustimmung 95.34%) Philipp Hafen (Zustimmung 95.45%) Reto Borner (Zustimmung 99.89%)

Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Vernichtung von 354'000 Namenaktien Kategorie A im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm 2019 (Zustimmung 98.91%).

Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Nennwertherabsetzung im Betrag von CHF 1.40 pro Namenaktie A auf neu CHF 6.10 Nennwert und von CHF 0.14 pro Namenaktie B auf neu CHF 0.61 Nennwert (Zustimmung 99.59%).

Weitere Statutenänderungen betreffend maximale Anzahl zusätzlicher Tätigkeiten für Verwaltungsratsmitglieder (Zustimmung 96.45%).

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen: Wiederwahl von Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.70%) Wiederwahl von Beat Frischknecht als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie B für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.12%) Wiederwahl von André Robert Spathelf für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.92%) Der Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl von Serge Aerne wurde zurückgezogen, da Herr Aerne sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat

Wiederwahl von Beat Frischknecht zum Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 97.74%).

Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr: Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 98.74%) André Robert Spathelf (Zustimmung 99.95%)

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%).

Wahl von Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft (Zustimmung 99.92%).

Genehmigung Gesamtbetrag der tatsächlich ausgerichteten Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Zustimmung 98.29%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 99.84%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 98.30%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 99.85%).

Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 98.30%).

Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht Philipp Hafen Verwaltungsratspräsident und CEO Chief Financial Officer +41 52 728 01 01 +41 52 728 01 05 beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda:

13. September 2019 Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.