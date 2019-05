Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Dienstag den Handel mit Verlusten beendet. Nach einer Startphase sowohl mit positiven als auch negativen Notierungen rutschte der SMI ab. Belastend wirkte sich erneut die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA aus. Auch wenn die Anleger nach den Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump nicht so verschreckt reagiert hatten wie zunächst befürchtet und China die Verhandlungen weiterführen will, galten die Sorgen am Markt als noch nicht ausgestanden.

Denn so zerbrechlich der Fortgang der Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt ist, so zerbrechlich sei auch das jüngste Rally an der Börse in der Hoffnung auf einen positiven Ausgang dieser Verhandlungen, führte ein Marktkenner aus. Weitergehen wird es im Handelskonflikt nun mit einem Tag Verspätung. Am Donnerstag und am Freitag sollen die Unterhändler der beiden Länder in Washington zusammenkommen, wie beide Seiten bestätigten. Die chinesische Delegation wird - wie erwartet - von Vizepremier Liu He angeführt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,83 Prozent tiefer bei 9'577,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,89 Prozent auf 1'490,74 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,70 Prozent auf 11'594,44 Punkte. Von den 30 Top-Werten notierten 25 tiefer, 4 höher und einer ...

