London - Die Anleger in Europa haben sich am Dienstag weiter von den wieder entbrannten Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China verunsichern lassen. Der EuroStoxx blieb gemeinsam mit den US-Börsen auf Talfahrt. Zunächst noch solide gestartet, schloss er 1,78 Prozent tiefer bei 3401,16 Punkten. Schwache Konjunktursignale aus der Eurozone trugen ihr Übriges zur schlechten Stimmung bei.

Zeitweise hatte es nach der Androhung höherer Einfuhrzölle für China-Produkte durch US-Präsident Donald Trump noch beruhigend gewirkt, dass die Verhandlungen am Donnerstag weiter gehen sollen. Allerdings zeugten Aussagen der US-Regierung zu den Beweggründen der neuerlichen Drohungen davon, dass die Fronten wieder verhärtet sind. Die zunehmenden internationalen Spannungen brachten die EU-Kommission dazu, erneut ihre Konjunkturprognose für den Währungsraum zu senken.

Für den Cac 40 in Paris ging es am Ende um 1,60 Prozent auf 5395,75 Punkte nach unten. In London kehrte der FTSE 100 nach ...

