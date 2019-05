Vier Verdächtige wurden wegen der Verschmutzung russischen Öls festgenommen. Der Betrieb soll in der zweiten Maiwoche wieder aufgenommen werden.

Russland hat nach Unterbrechungen von Öllieferungen nach Europa aufgrund verschmutzter Rohstoffe vier Verdächtige festgenommen. Es werde wegen Diebstahls, Beschädigung von wichtigen Objekten und Gründung einer kriminellen Gruppe ermittelt, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak am Dienstag bei einer Sitzung mit Regierungschef Dmitri Medwedew. Die Verdächtigen seien in Untersuchungshaft, sagte er russischen Agenturen zufolge in Moskau.

Ende April waren russische Öllieferungen nach Deutschland und Westeuropa über die russische Pipeline "Druschba" (Freundschaft) teilweise unterbrochen gewesen. Mehrere Länder beklagten schlechte Öl-Qualität. Das gelieferte Rohöl enthielt zu viele Chloride, die in den Raffinerien Schaden anrichten. Die Chloride werden bei der Förderung des Rohöls benötigt, anschließend aber wieder entfernt.

Der betroffene Pipelinebetreiber Transneft betonte, dass Mitarbeiter entweder Vorschriften missachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...