Beim Börsengang von Uber ist eins sicher: Er wird Geschichte schreiben. So wie einst der von Facebook. Aber bei Uber ist vieles anders. Zehn Punkte dazu, was die beiden Aufsteiger aus Kalifornien eint oder trennt.

Analysten und Börsenbeobachter sind sich einig: Dieser Börsengang ist zwar historisch, doch das Unternehmen ist gnadenlos überbewertet, das Geschäftsmodell mit vielen Fragezeichen versehen, das Wachstum abflachend. Lieber die Finger vom IPO lassen, abwarten und gegebenenfalls später einsteigen, rät das US-Anlegermagazin Barrons.

Trifft alles auf den Fahrdienstleister Uber zu, das derzeit wertvollste Startup der Welt. Tatsächlich handelt es sich aber um Facebook, beschreibt die Stimmung vor ziemlich genau sieben Jahren, als das soziale Netzwerk am 18. Mai 2012 sein Debüt an der Nasdaq feierte und eine Bewertung von 104 Milliarden Dollar erzielte. Wer sich damals um die Ratschläge nicht kümmerte und trotzdem beim IPO mitmachte, ist gut gefahren. Trotz allerhand Skandalen und einer möglichen Strafe von bis zu fünf Milliarden Dollar durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC zählt Facebook derzeit mit 550 Milliarden Dollar Börsenwert zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ging es für Facebook in den Monaten nach dem IPO kräftig nach unten, bis auf den historischen Tiefststand von 18 Dollar Ende August 2012, was einem Börsenwert von 52 Milliarden Dollar entsprach. Die Empfehlung der Beobachter war also richtig. Selbst wer erst ein oder zwei Jahre nach dem Börsengang einstieg, hat an Facebooks Aufstieg gut mitverdienen können.

Nun steht Uber vor einem historischen Börsengang, will bis zu 207 Millionen Aktien im Gegenwert von bis zu neun Milliarden Dollar verkaufen und strebt eine Börsenbewertung von bis zu 91 Milliarden Dollar an. Zwar wiederholt sich Geschichte selten. Trotzdem ist ein Vergleich von Facebook und Uber interessant. Wie unterscheiden sich die neben Google populärsten Schöpfungen des Silicon Valley? Wo sind Parallelen?

1. Management: Gründer an der Spitze können riskantere Entscheidungen treffen und die Kontroversen aushalten, ohne gleich ihren Job zu verlieren. Facebook-Chef Mark Zuckerberg konnte so das damals winzige Startup Instagram übernehmen und später die sagenhafte Summe von rund 20 Milliarden Dollar für WhatsApp rechtfertigen. Bei Uber hingegen wirken die Gründer Travis Kalanick und Garrett Camp nur noch hinter den Kulissen, wird das Startup von relativ frisch bestallten Managern mit Dara Khosrowshahi an der Spitze geführt. Khosrowshahi hat Expedia zu einem der führenden Reiseanbieter aufgebaut, doch Nimbus und Macht des Gründers fehlt ihm. Vorteil Facebook. Facebook - Uber 1:0

2. Aktienstruktur: Dank Mehrfachstimmrecht und Stimmrechtsvereinbarungen kontrolliert Zuckerberg seinen Konzern uneingeschränkt. Niemand kommt an ihm vorbei, Anleger können soviel kritisieren wie sie wollen, sie haben nichts zu sagen. Der Silicon-Valley-Wagnisfinanzierer und ehemalige Zuckerberg-Mentor Roger McNamee meint, dass diese Macht Facebook seine jüngsten Probleme eingebrockt hat. Andererseits kann Zuckerberg rasch handeln und schnell mal seine ganze Strategie umstoßen - wie es momentan geschieht -, auch gegen den Widerstand von Topmanagern. Uber hingegen gibt nur eine Klasse von Aktien aus, alle mit gleichem Stimmrecht. Wirtschaftswissenschaftler sind jedoch unentschieden, ob ein stärkerer Einfluss von Aktionären tatsächlich für einen besseren Aktienkurs sorgt. Unentschieden. Facebook - Uber 2:1

3. Belegschaft: Zwar war die Stimmung bei Facebook früher wesentlich besser, sahen sich die Mitarbeiter als Elite des Silicon Valley und Zuckerberg als Genie. Damit ist es vorbei. Doch bei Uber sieht es auch nicht viel besser aus. Zwar hat Khosrowshahi die von seinem Vorgänger Kalanick etablierte ...

