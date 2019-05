Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen für 2019 und 2020

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums für 2019 und 2020 deutlich gesenkt, was vor allem an reduzierten Erwartungen für Deutschland, Frankreich und Italien lag. Wie aus der aktuellen Frühjahrsprognose hervorgeht, rechnet die Behörde für 2019 jetzt für den gesamten Währungsraum nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 Prozent. In der Herbstprognose waren es noch 1,9 Prozent. Für 2020 wurde die Prognose auf 1,5 von 1,7 Prozent reduziert.

DIW: Realeinkommen seit 1991 deutlich gestiegen

Die Reallöhne der Deutschen sind seit Anfang der 1990er-Jahre insgesamt kräftig gestiegen - Profiteure der Entwicklung sind aber vor allem Gutverdiener. Das geht aus einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. "Ein Großteil der Bevölkerung profitiert von steigenden Einkommen, doch seit der Finanzkrise nimmt die Ungleichheit der Einkommen wieder zu", erklärten die Berliner Ökonomen.

Koalitions-Fraktionen streiten über Grundsteuer und Budgetprioritäten

Zwischen den Fraktionen der großen Koalition sind offene Streitigkeiten über die weitere Richtung der Budgetpolitik und die Zukunft der Grundsteuer entbrannt. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) forderte von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Grundsteuer erneut eine breite Öffnungsklausel für die Länder - doch SPD-Chefin Andrea Nahles lehnte dies unmittelbar danach ab. Auch in der Budgetpolitik bekräftigten beide die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Fraktionen.

Arktischer Rat ohne Abschlusserklärung offenbar wegen US-Widerstands

Erstmals seit Beginn der Ministertreffen des Arktischen Rats 1996 hat sich das Gremium ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung getrennt - offenbar wegen Widerstands der USA gegen die Erwähnung des Klimawandels. Die traditionelle gemeinsame Abschlusserklärung wurde durch eine deutlich kürzere und eher symbolische Erklärung der Minister ersetzt. Der Vorsitzende des Treffens, der finnische Außenminister Timo Soini, sagte, bekanntlich gebe es unterschiedliche Ansichten über die Klimafrage.

Ukrainischer Gaskonzern legt bei EU Beschwerde gegen Nord Stream 2 ein

Der ukrainische Gaskonzern Naftogaz hat bei der EU-Kommission Beschwerde gegen das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 eingelegt. Es gebe keine wirtschaftliche Begründung für den Bau der Pipeline, weshalb "ihr Zweck nur wettbewerbswidrig sein" könne, erklärte Naftogaz. Der russische Gasriese Gazprom, der das Projekt kontrolliert, strebe eine beherrschende Stellung auf dem europäischen Gasmarkt an.

Juncker: Schweigen vor Brexit-Referendum war größter politischer Fehler

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat es als größten politischen Fehler seiner Amtszeit bezeichnet, dass er sich vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien nicht in die Austrittsdebatte eingemischt habe. Der damalige britische Premierminister David Cameron habe ihn gebeten, nicht einzugreifen, sagte Juncker. "Das war ein Fehler." Denn nur Brüssel habe die Möglichkeit gehabt, "die Lügen zu zerstören", die vor der Volksabstimmung in Großbritannien verbreitet worden seien.

Jährlich 50 Milliarden Euro Umsatzsteuerbetrug in Europa - Medien

Durch Umsatzsteuerbetrug auf dem europäischen Markt entsteht jährlich ein Schaden in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Steuerzahler. Das fand ein Recherchenetzwerk von Medien aus 30 europäischen Ländern unter Koordinierung des Recherchezentrums Correctiv heraus, das am Dienstag seine Ergebnisse veröffentlichte. Demnach warnen die europäischen Finanzbehörden vor allem vor einer neuen Betrugsmasche mit Ökostrom-Zertifikaten.

Bezahlen mit Karte läuft dem Bargeld allmählich den Rang ab

Das Bezahlen mit Karte läuft dem Bargeld allmählich den Rang ab: Wie eine Analyse des Forschungsinstituts EHI ergab, lag der Anteil von Karten am Gesamtumsatz des Einzelhandels 2018 bei 48,6 Prozent - der von Bargeld sank leicht auf 48,3 Prozent. Damit seien erstmals die Barumsätze übertroffen worden, erklärte das Institut. Die restlichen gut 3 Prozent verteilten sich unter anderem auf Rechnungen und Gutscheine.

Pompeo und Lawrow treffen sich nächste Woche in Sotschi

US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow kommen nächste Woche zu Gesprächen zusammen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bestätigte den Termin am kommenden Dienstag in Sotschi. Die beiden Politiker waren am Montag am Rande des Ministertreffens des Arktischen Rats im finnischen Rovaniemi zusammengekommen.

Orban am Montag zu Besuch bei Trump

US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag den ungarischen Regierungschef Viktor Orban im Weißen Haus. Bei dem Treffen soll es unter anderem um Handelsfragen, die Cybersicherheit und die Verteidigungspolitik gehen, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Auch die 20-jährige Mitgliedschaft Ungarns in der Nato soll demnach ein Thema sein.

USA bei der Implementierung von Basel 3 deutlich im Rückstand

Die USA haben bei der Implementierung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 gegenüber den Ländern der Europäischen Union einen deutlichen Rückstand. Wie aus der halbjährlichen Aufstellung des Baseler Ausschusses hervor geht, haben die USA mit der Einführung von vier Standards noch nicht einmal begonnen.

Rom sieht keine militärische Lösung für Libyen

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis hat Libyens international anerkannter Regierungschef Fajes al-Sarradsch eine diplomatische Offensive in Europa gestartet. Am Dienstagmorgen kam Sarradsch zunächst mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte in Rom zusammen, später wollte er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen.

Großbritannien nimmt auf jeden Fall an Europawahl teil

Großbritannien nimmt auf jeden Fall an der Europawahl teil. Das gab Vize-Regierungschef David Lidington bekannt. Selbst im Falle einer Einigung beim Brexit, sei die Zeit zu knapp, um die verschiedenen Schriftstücke zu einem solchen Abkommen vor der Wahl am 23. Mai ratifizieren zu können.

Dänemark wählt am 5. Juni ein neues Parlament

In Dänemark finden am 5. Juni Parlamentswahlen statt. Das gab Regierungschef Lars Lokke Rasmussen im Parlament in Kopenhagen bekannt. Rasmussens rechtskonservative Minderheitsregierung regiert seit vier Jahren mit Unterstützung der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. In Umfragen liegt derzeit das linke Lager um die Sozialdemokraten vorne.

