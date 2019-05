Nach dem erneuten Aufflammen des Handelsstreits zwischen den USA und China zeigte sich die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings am Montag in einer stark bärischen Verfassung. Sie verlor zeitweise bis zu 5 Prozent an Wert, konnte die Verluste im Tagesverlauf aber auf 3,8 Prozent eindämmen. Am Dienstag gab der Kurs erneut nach.

Anleger müssen nun aufpassen, dass der mittelfristige Aufwärtstrend nicht nach unten durchbrochen wird. Dieser bestimmt seit Ende Oktober das ...

