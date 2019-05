MARTINSRIED (Dow Jones)--Die Morphosys AG hat im ersten Quartal 2019 den Konzernumsatz auf 13,5 (Vorjahr 2,8) Millionen Euro gesteigert und damit die Markterwartung von 11,3 Millionen Euro übertroffen. Die Umsatzerlöse enthielten erfolgsabhängige Zahlungen in Höhe von 11 Millionen Euro. Die betrieblichen Aufwendungen erreichten in der Periode 37,3 (21,9) Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im ersten Quartal 2019 bei minus 23,6 (minus 19,0) Millionen Euro, der Konsens hatte einen Fehlbetrag von 26,7 Millionen Euro erwarten lassen. Der Verlust je Aktie für das erste Quartal betrug 0,72 Euro (minus 0,67) Euro, die Marktprognose lag bei minus 0,85 Euro. Zum Ende des Quartals verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel von 431,2 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2018 hatten die liquiden Mittel des Konzerns 454,7 Millionen Euro betragen.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Morphosys weiterhin einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 43 bis 50 Millionen Euro. Die Aufwendungen für eigene Forschung und Technologieentwicklung werden voraussichtlich in einem Korridor von 95 bis 105 Millionen Euro liegen. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das EBIT von minus 127 bis minus 137 Millionen Euro. In dieser Prognose sind keine möglichen Meilensteinzahlung in größerem Umfang oder Umsätze aus möglichen zukünftigen Partnerschaften bzw. Lizenzvereinbarungen mit diversen Wirkstoffen enthalten.

