'Heilbronner Stimme' zu Porsche/Bußgeld:

"Obwohl die beanstandeten Motoren nicht von Porsche, sondern von Audi stammten, und obwohl sich der Sportwagenhersteller mittlerweile konsequent aus der Dieseltechnologie verabschiedet hat, ist es richtig, dass der Rechtsstaat auch in diesem Fall hart durchgreift. Regeln müssen auch durchgesetzt werden, und wer sie - per mangelnder Aufsicht - bricht, muss dafür geradestehen. Angesichts der Gewinne, die Porsche in den vergangenen Jahren erwirtschaftet hat, ist auch die Höhe des Bußgelds angemessen."/DP/tav

