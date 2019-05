Mit neuen Informationen zur langfristigen Ausrichtung des Konzerns will Siemens Analysten am Mittwoch (9.30 Uhr) Rede und Antwort stehen. Zuvor präsentieren die Münchner erstmals die Zahlen des ersten Geschäftshalbjahres für die neue Konzernstruktur. Am Dienstagabend kündigte Siemens bereits an, die kriselnde Kraftwerksparte ausgliedern und bis September 2020 an die Börse bringen zu wollen.

Unter dem Titel Vision 2020+ hat Siemens im April seine zahlreichen Geschäftsbereiche in drei operative und drei Strategie-Einheiten aufgeteilt. Zu den drei operativen Bereichen, die seither den Konzernkern ausmachen, gehörte bislang die Kraftwerksparte, das Geschäft mit digitalen Industrieprozessen sowie Lösungen für künftige smarte Infrastruktur.

Bei den strategischen Unternehmen handelt es sich um die Medizintechniksparte Healthineers, die 2018 an die Börse gebracht wurde, die Windenergiesparte, die Siemens mit dem spanischen Unternehmen Gamesa fusioniert hat sowie die Zugsparte Mobility.

Letztere wollte Siemens-Chef Joe Kaeser mit dem französischen TGV-Bauer Alstom zusammenlegen, doch die EU-Kommission untersagte den Deal aus Sorge um den Wettbewerb in Europa.

Analysten dürfte indes vor allem an den Plänen für die Kraftwerksparte Interesse haben. Wegen Überkapazitäten und der Energiewende steckt sie in der Krise. Siemens hatte deshalb bereits im vergangenen Herbst den Abbau von mehreren Tausend Stellen angekündigt und die Standorte neu aufgestellt.

Die neue Gesellschaft soll nun im Zuge des Börsengangs zudem den Mehrheitsanteil von Siemens am Gemeinschaftsunternehmen Siemens Gamesa, der Windkraftsparte, übernehmen, wie der Konzern weiter mitteilte. Siemens gebe zwar die Mehrheit ab, bleibe aber als Ankeraktionär engagiert, erklärte der Konzern: "Der Anteil soll anfänglich bei etwas weniger als 50 Prozent liegen und auf Sicht die Sperrminorität nicht unterschreiten."/maa/DP/he

ISIN DE0007236101 FR0010220475

AXC0034 2019-05-08/05:50