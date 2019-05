Medienmitteilung

Bucher Municipal stärkt die Präsenz in Asien mit der Akquisition von Zynkon

Bucher Municipal, eine Division von Bucher Industries, übernimmt 100% des chinesischen Herstellers von Kanalreinigungsfahrzeugen Zynkon. Die Division erhält damit Zugang zum wachsenden chinesischen Markt für Kanalreinigungsfahrzeuge und stärkt die Präsenz in Asien.

Wuhan Zynkon Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. ist eine unter der Marke «Zynkon» tätige private Gesellschaft. Die Firma produziert Kanalreinigungsfahrzeuge für das obere und mittlere Segment des chinesischen Markts. Die Verwaltung und die Produktion befinden sich in Wuhan, Verkauf und Kundendienst sind in Shangai angesiedelt. Zynkon beschäftigt 110 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von CNY 93 Mio. (CHF 14 Mio.). Die Kontinuität im Unternehmen ist gewährleistet, indem der aktuelle Geschäftsführer in seiner Position verbleibt.

Die Hauptprodukte von Zynkon sind Hochdruckspühlfahrzeuge, Saugreinigungsfahrzeuge und kombinierte Saugspühleinheiten, die für den chinesischen Markt hergestellt werden. Die Produkte ergänzen die Palette an Kanalreinigungsfahrzeugen von Bucher Municipal, und die Marke «Zynkon» ist in der chinesischen Kanalreininigungsindustrie gut aufgestellt.

Der Markt für Kanalreinigungsfahrzeuge befindet sich in China in einem frühen Entwicklungsstadium. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach einem besser unterhaltenen Kanalisationssytem ist zu erwarten, dass dieser Markt wachsen und sich auf ein technisch fortgeschritteneres Niveau entwickeln wird. Mit der Akquisition von Zynkon etabliert Bucher Municipal eine Plattform in China, erhält damit Zugang zu diesem Wachstumsmarkt und stärkt die Präsenz in Asien.

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahrzeugen und Ausrüstung für Reinigungs- und Räumungsarbeiten auf öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. Das Angebot umfasst Kehrfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Maschinen für Kanalreinigung, Winterdienst und Müllentsorgung. Ergänzt wird das Produktangebot durch digitale Dienstleistungen. Produktionsstätten befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Grossbritannien, Italien, Dänemark, Lettland, Russland, den USA, Australien und Südkorea.

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter www.bucherindustries.com (http://www.bucherindustries.com/).