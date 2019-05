Auf Googles Entwicklerkonferenz präsentiert dessen Chef Sundar Pichai die neue Datenschutz-Strategie. Der große Plan: Die Daten und damit die Intelligenz sollen aus der Wolke auf das Smartphone des Besitzers wandern.

Der Himmel über Mountain Views Shoreline-Freiluftarena ist bewölkt. "Ich hoffe, dass die Sonne noch scheint", sagt Google-Chef Sundar Pichai als er am Dienstagmorgen kalifornischer Zeit Googles Entwicklerkonferenz eröffnet. Rund 7000 Entwickler sind zur Hausmesse des Konzerns gekommen. Auf der Bühne, unweit des Hauptquartiers Googleplex, gibt Pichai die neuesten Leitlinien bekannt. Vor ein paar Jahren schwor er hier die Entwickler auf Mobilität ein, dann auf Künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität. Nun präsentiert er eine griffige Wachstumsformel: Künstliche Intelligenz plus Hardware plus Software. Die Summe ist Googles sich stetig ausdehnendes Universum, manifestiert durch Milliarden von Smartphones, die von seinem Betriebssystem Android angetrieben werden.

Seit zwei Jahrzehnten sonnt sich das Silicon Valley und allen voran Google im weltweiten Erfolg seiner Kommunikationsdienste und Suchwerkzeuge, die es mittels Werbung finanziert und damit Milliardengewinne einfährt. Früher ging es hauptsächlich um das Sammeln der Daten. Nun geht es darum, mit ihnen die Welt zu automatisieren. Und damit nicht nur die Nutzer bei der Stange zu halten, sondern auch die Werbeeinahmen anzukurbeln, die aufgrund der wachsenden Konkurrenz durch Facebook und Amazon unter Druck gekommen sind.

"Wir sind das Unternehmen, das Sachen erledigt", wirbt Pichai und preist Googles wachsende Rolle als emsigen Helfer an der Seite seiner Nutzer, stets parat via Smartphone, smart Display, Lautsprecher oder ganz traditionell via Computer.

Doch gegen das noch tiefere Eindringen in den Alltag und die Neuorganisation der Welt via Künstlicher Intelligenz regt sich globaler Widerstand. Der Vertrauensvorschuss, den es mal gab, ist seit langem aufgebraucht. Immer schärfer wird die Debatte geführt, ob Silicon-Valley-Konzerne wie Google, Apple und Facebook nicht ohnehin schon viel zu viel Macht haben und ihnen Politik und Gesellschaft Grenzen diktieren müssen. Die Wolken über dem Himmel von Mountain View passen also gut zur aktuellen Stimmung. Wie auf Stichwort taucht zum Start von Pichais Präsentation am Horizont ein Kleinflugzeug auf, das ein Werbebanner hinter sich herzieht. Es warnt, dass die Kontrolle durch Google und Privatsphäre nicht vereinbar sind.

Für Pichai ist das jedoch kein Widerspruch. Mehr noch: Er sieht es als Schlüssel zur Problemlösung. Man müsse die Kontrolle nur in die Hände des Nutzers legen, wirbt er. Oder vielmehr in sein Smartphone. Google will die Künstliche Intelligenz, die bislang in den Datenzentren des Konzerns residiert, auf die Smartphones seiner Nutzer verschieben. Was der digitale Helfer für seine Nutzer erledigt, so Pichais Botschaft, bekommt Google gar nicht mit. Die Daten bleiben auf dem Smartphone, der maschinelle Helfer holt sich nur ...

