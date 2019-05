Sorgen um globale Konjunktur drücken weltweit die Börsen. Auch am Mittwoch dürften Aktienanleger an der Frankfurter Börse daher vorsichtig agieren.

Der Dax hat auch an Tag zwei nach Trumps Zolldrohungen deutlich verloren: Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag 1,6 Prozent im Minus bei 12.092 Punkten. Dabei hatte das Tageshoch, das schon kurz nach Börseneröffnung erreicht wurde, noch bei 12.319 Zählern und damit mehr als 250 Punkte über dem Tagestief gelegen.

Nach wenig ermutigenden Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsenplätzen dürfte sich die Kauflaune der Anleger an der Frankfurter Börse auch am Mittwoch in Grenzen halten. Vor Handelsbeginn notiert das Frankfurter Börsenbarometer auf außerbörslichen Handelsplattformen bei 12.084 Punkten und damit leicht unterhalb des Schlusskurses von Dienstag.

Neben den Entwicklungen im Handelsstreit wird Investoren am Mittwoch die laufende Bilanzsaison beschäftigen: eine Vielzahl von Unternehmen legt Zahlen für das erste Quartal vor.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Wall Street am Dienstag belastet. Anleger standen weiter unter dem Eindruck der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Die chinesische Führung setzt allerdings unverändert auf Verhandlungen. So soll Vize-Regierungschef Liu He wie geplant bei Beratungen am Donnerstag und Freitag in den USA mit von der Partie sein. "Es herrscht Ungewissheit darüber, wie die Verhandlungen letztlich ausgehen", sagte Anlagestratege Matt Forester von der Investmentfirma Lockwood Advisors. "Sollte es keine Vereinbarung geben, würde dies von den Märkten ziemlich negativ aufgenommen."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,8 Prozent tiefer auf 25.965 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,6 Prozent auf 2884 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um rund zwei Prozent auf 7963 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch überwiegend Verluste verzeichnet. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans gab rund 0,75 Prozent nach, da Anleger eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China befürchteten.

In Japan fiel der Nikkei-Index um 1,59 Prozent auf 21.575 Punkte, nachdem die an China gerichteten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump bereits die New Yorker Aktienmärkte ins Minus gedrückt hatten.

An den Devisenmärkten gab es keine größeren Ausschläge. Der Euro notierte im asiatischen Handel kaum verändert bei 1,1199 Dollar, während der Dollar bei 110,09 Yen leicht nachgab. US-Rohöl verteuerte sich leicht um 0,8 Prozent auf 61,88 US-Dollar je Fass.

