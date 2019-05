Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China äußert sich nicht nur in gegenseitigen Sonderzöllen - sondern drückt auch die Stimmung der Exporteure.

Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA sind die chinesischen Exporte im April überraschend stark gefallen. Wie der Zoll am Mittwoch in Peking berichtete, gingen die Ausfuhren in US-Dollar gerechnet um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück.

Der Rückgang lag deutlich unter den Erwartungen von Experten, die nach dem starken Anstieg der Exporte im März um 14,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...