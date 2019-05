Der Autozulieferer Schaeffler ist wie erwartet verhalten ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 2 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte war das ein Plus von 0,4 Prozent. Die auf die allgemeine Industrie ausgerichtete Geschäfte liefen zwar deutlich besser als ein Jahr zuvor, doch die Zulieferung für die Autoindustrie litt weiter unter der Marktschwäche in Europa und China. Die Prognose bestätigte das Management um Klaus Rosenfeld. Mehr Schwung für die Autogeschäfte dürfte erst in der zweiten Jahreshälfte kommen.

Die Kosten stiegen bei dem Hersteller von Kupplungssystemen, Getriebekomponenten und Wälzlagern deutlich schneller als die Erlöse. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern war mit einem Rückgang von 30 Prozent bei 272 Millionen Euro etwas besser als von Analysten befürchtet. Die entsprechende Marge sackte von 11 Prozent vor einem Jahr auf nun 7,5 Prozent ab, in der Autozuliefersparte betrug sie nur noch rund die Hälfte des Vorjahreszeitraums. Hier hatte Schaeffler ein Sparprogramm gestartet und will Hunderte Stellen streichen. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um über 40 Prozent auf 137 Millionen Euro zurück./men/mis

