Siemens-Chef Joe Kaeser formt aus dem Technologieriesen einen Digitalkonzern. Die Ausgliederung der Energiesparte ist da nur konsequent. Weitere Schritte werden folgen.

Den Konkurrenten voraus sein. Mindestens einen Schritt, wenn möglich mehr. Das ist das Ziel, das Siemens-Chef Joe Kaeser beim heutigen Kapitalmarkttag in München Investoren und Analysten darlegen will. Weil das schwer ist mit einem Klotz am Bein, hat er wenige Stunden zuvor den Verkauf der Energiesparte Power & Gas angekündigt. Denn ein Bremser ist die schon seit geraumer Zeit nicht nur für die Aktionäre, die meutern: Ohne das lahme Geschäft mit den nicht mehr zeitgemäßen Turbinen wären Siemens-Papiere an der Börse längst viel mehr wert. Außerdem bindet sie wichtige finanzielle Mittel, die Kaeser für den angestrebten Umbau des Unternehmens in einen Digitalkonzern des 21. Jahrhunderts braucht. Einen, der in der Lage ist, "die industrielle Revolution zu gestalten", wie der Chef sagt. Und nicht unter Druck gestaltet wird.

Deshalb kommt nun der Schnitt. Die Energiespalte wird zunächst ausgegliedert und soll - Zustimmung der Anleger bei einer außerordentlichen Hauptversammlung vorausgesetzt - bis Herbst 2020 an die Börse gehen. Die heutigen Siemens-Aktionäre bekommen die Papiere geschenkt. Damit dieses Präsent die nötige Wertschätzung erfährt, bringt der Konzern seinen 59-Prozent-Anteil an dem erfolgreichen Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa ein.

Die Abspaltung ist die bedeutendste Entscheidung im Rahmen der Strategie 2020+, die im vergangenen Sommer angekündigt und zum 1. April ...

