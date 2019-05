The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EZZB XFRA BE0119550466 ELIA SYSTEM OP. 04/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0018454253 EIDGENOSSENSCHAFT 04-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0229318099 GPB EUROBOND FIN. 14/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0243483812 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 14/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UFK6 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ZJ2 HCOB ZSK 3 15/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DTY5 LBBW STUFENZINS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA SK4120004318 SLOWAKEI 2019 204 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2US7 BAY.LDSBK.IS.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T515 DZ BANK IS.A602 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3BZ4 LB.HESS.THR.CARRARA05G/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4M22 LB.HESS.THR.CARRARA05F/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4M30 LB.HESS.THR.CARRARA05E/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA US12803X2D25 CAIXA EC.FED. 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US458182DX73 INTER-AMER. DEV. BK 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214CT83 WESTPAC BKG 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0428183056 G4S PLC 09/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0992293570 SOLVAY FIN. 13/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA EB0G XFRA XS0993272862 ERSTE GP BNK AG 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1049771626 BNP P.F.FDG 14/19 MTN BD02 BON AUD N

CA ALVN XFRA DE000A2TSRL7 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y