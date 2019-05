FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H8S XFRA SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05 0.026 EUR

10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.164 EUR

A39 XFRA SE0010468116 ARJO AB B 0.051 EUR

2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.234 EUR

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.920 EUR