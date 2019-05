Dass Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen darf, mag dem ein oder anderen Zeitgenossen schräg erscheinen. Aber warum sollten sie nicht teilnehmen? Das Land ist Mitglied der EBU, der European Broadcast Union. Seit 2015 macht auch Australien mit, obwohl noch weiter weg und noch nicht einmal Mitglied im Verein. Aber es wurde eingeladen und hält sich an die Spielregeln.

Geographisch ist die Türkei mehr Asien als Europa. Dennoch liegen drei Prozent der Gesamtfläche von 783'500 Quadratkilometern westlich des Bosporus. Also in Europa. Seit über einem Jahrzehnt kämpft die Türkei verständlicherweise und berechtigterweise um einen Platz in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mittlerweile gibt es aber beim besten Willen kein Argument mehr für die Aufnahme in die EU. Die Annullierung der Istanbuler Bürgermeisterwahl unter geradezu lächerlicher Begründung auf Antrag der Verliererpartei AKP zeigt nun für den allerletzten Ungläubigen: In diesem Land sind die demokratischen Spielregeln vollkommen ausser Kraft gesetzt.

Der herrschende Sultan nimmt die Wahlniederlage seines Stellvertreters auf Istanbuler Erde, Binali Yildirim, nicht an. Das genügt, denn in der Türkei wird diktiert, nicht regiert. Über 100'000 Staatsbedienstete wurden seit dem gescheiterten Putschversuch vor drei Jahren entlassen, und viele der intelligentesten Mitbürger flohen vor Erdogans Verfolgungswahn sicherheitshalber ins Exil. Die fehlen jetzt der darbenden Wirtschaft.

Die Märkte reagierten auf den Wahlbetrug mit einem erneuten Taucher der Istanbuler Börse und der Türkischen Lira. Warum? Börsen haben eigentlich nichts gegen Diktatoren. ...

